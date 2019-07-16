الإمارات تهدي أطفال السنغال حديقة ترفيهية

افتتحت سفارة دولة الإمارات في السنغال حديقة ترفيهية مهداة من الإمارات للأطفال السنغاليين، تقع على مساحة 200 متر مربع، داخل حرم "تمثال النهضة الأفريقية"، بالعاصمة داكار.

وأشرف القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى السنغال، محمد علي بن عيلان، برفقة محمد مصبح الشامسي، من مركز التأشيرات، على تدشين الحديقة، وسط احتفال شعبي وترحيب رسمي.

وشارك في مراسم الافتتاح بجانب ممثل وزير الثقافة السنغالي، رئيس البلدية، والمدير العام لتمثال النهضة الأفريقية، التي أُقيمت حديقة الألعاب على ساحتها، وأعيان المنطقة.

وأعرب جيرمين كولي، مستشار وزير الثقافة والإعلام السنغالي، في كلمته عن امتنان الحكومة السنغالية للهدية الإماراتية التي تُعبر عن خصوصية علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية السنغال على كافة المستويات.

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وأشاد باهتمام وعناية دولة الإمارات بشريحة الأطفال والفئات الضعيفة، من خلال الحرص دوماً على توفير متطلبات الرعاية والتنشئة الاجتماعية المناسبة لهم، في إشارة إلى ألعاب الأولمبياد الخاص بأبوظبي.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال محمد علي بن عيلان، في كلمته أمام الحفل، أن المبادرة تندرج في إطار مبادرات عام التسامح، ودعماً لقيم السلام والحوار والإخاء بين الشعوب على مستوى العالم، كما ثمّن في الوقت نفسه مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات والسنغال.

وتضم الحديقة مجموعة متنوعة من الألعاب التي تناسب بشكل خاص الأطفال ما بين 4 و12 عاماً.