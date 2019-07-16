«دي إكس بي» تستقطب المزيد من مرتادي متنزهات الترفيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دي إكس بي انترتينمينتس، عن استقطاب متنزهاتها الترفيهية 641 ألف زيارة خلال الربع الثاني مقارنة ب 612 ألفاً في الربع الثاني 2018، بزيادة 5٪.

ساهم إطلاق العروض الخاصة باليوم الوطني الفلبيني، على مدار أربعة أيام منتصف يونيو، في استقطاب أكثر من 92 ألف زيارة خلال إجازة نهاية الأسبوع، شملت العديد من الزوار الذين وفدوا إلى الوجهة الترفيهية للمرة الأولى.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتينمينتس: «تمكنا من زيادة عدد الزيارات من السوق الدولية لتصبح 40٪ من إجمالي الزيارات خلال النصف الأول من العام تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى زيادة النمو من خلال استهداف السياح والزوار الدوليين، فيما نمت نسبة الإشغال في فندق لابيتا بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، ويسرني أن أرحب بانضمام فندق روف، وهو الفندق الثاني في وجهتنا، الذي افتتح أبوابه للضيوف بتاريخ 16 يونيو ومع افتتاح فندق روف، فإننا سنتمكن من توسيع عروض الفنادق بشكل عام لجذب عدد أكبر من الزوار الذين يركزون على القيمة».

وخلال النصف الأول من العام، بلغ عدد الزيارات 1.40 مليون زيارة، مقارنة ب 1.46 مليون زيارة خلال العام السابق مع زيارات دولية تمثل 40٪ من إجمالي الزيارات، فيما شهد فندق لابيتا زيادة في متوسط ​​الإشغال حيث وصلت النسبة إلى 63٪ خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة ب 55٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي 16 يونيو/‏ حزيران 2019، أصبح فندق روف ثاني فندق يفتتح أبوابه في وجهة دبي باركس آند ريزورتس. ويشكل الفندق، الذي يضم 579 غرفة، جزءاً من استراتيجية الشركة المتمثلة في توفير وجهتنا لأكثر من 1300 غرفة بحلول النصف الثاني من عام 2020.