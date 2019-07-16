دبي محور مشاهد أحدث أغاني ريتا أورا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت المغنية البريطانية الشهيرة ريتا أورا، أمس، أحدث أغانيها بعنوان «نيو لوك» على قناتها الرسمية في «يوتيوب» والتي صورتها بالكامل في دبي.

وتظهر أورا، في الأغنية المستوحاة من سلسلة أفلام «السرعة والغضب»، في عدة أماكن من الإمارة، منها التاريخية والحديثة، بينها منطقة السيف، وجسر الميدان، وخور دبي، وبر دبي، وشارع الشيخ زايد.

وخلال الأغنية تظهر المغنية البريطانية بملابس أنيقة، وتتسابق مع شخص في شوارع دبي خلال دقيقتين و43 ثانية، في مشهد يحاكي لقطات الفيلم الهوليوودي الشهير.

حازت الأغنية إعجاب الملايين، بعد طرحها بساعات فقط. وتعاونت أورا في الأغنية الجديدة، مع المخرجة العالمية تاتيا بيليفا، وشركة «Jack & Coke» السويدية.