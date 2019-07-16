شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل أول نادٍ يعلن قائمة الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن نادي الوصل قائمة الفريق الأول لموسم 2019-2019 بعدما أنهى جميع تعاقداته المحلية والأجنبية، ليكون أول ناد يقدم على هذه الخطوة قبل السفر إلى المعسكر.
في حين غاب عن القائمة بعض الأسماء المعروفة مثل حميد عبدالله وخليل خميس اللذين لم ينتقلا حتى الآن إلى أي فريق آخر، تواجد فيها المدافع المخضرم خالد سبيل الغائب عن الملاعب لفترة طويلة.
وجاءت قائمة «الإمبراطور» حسب التالي:
لحراسة المرمى: محمد البيرق وحميد عبدالله وسهيل عبدالله ومبارك مطر وسلطان المنذري.
للدفاع: فارس خليل ويوسف المهيري وناتان وعبد الرحمن صالح وعبدالله جاسم وسالم العزيزي وعبد الرحمن علي وجالفاو وعلي الأنصاري وجورج ديوبنج وحميد سالمين.
للوسط:بشير الحسن وعلي سالمين وحمد البلوشي ومحمد سرور ومحمد علي كيدي وناصر محمود وخميس إسماعيل وحبوش صالح وعبد الرحمن المهيري وفرناندو جايبور وفابيو ليما.
للهجوم: علي صالح ووليد الحمادي وويلتون سواريز ويوسف أحمد وخواكين بيريز وعبدالله مال الله.
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