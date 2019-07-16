شكرا لقرائتكم خبر عن تيريزا ماي ترقص قبل ترك منصبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واحدة من آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها؛ لعرض بعض حركاتها الشهيرة في الرقص على أنغام أغاني فريق آبا؛ مثل: «دانسنج كوين» أو «الملكة الراقصة» و«ماما ميا» خلال أحد المهرجانات.

وظهرت ماي، في مقطع فيديو، وهي ترقص في مهرجان هينلي، بينما كان زوجها مع رجال آخرين يرتدون ربطات عنق سوداء يتراقصون حولها.

وكانت ماي تسعى أحياناً إلى إضفاء طابع فكاهي على عملها بالرقص في أماكن عامة؛ رغم الأزمات التي تعرضت لها حكومتها؛ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورقصت ماي العام الماضي مع تلاميذ مدارس في جنوب إفريقيا، وبعدها رقصت بطريقة تشبه حركات الإنسان الآلي على خشبة المسرح خلال مؤتمر ل«حزب المحافظين» على أنغام أغنية «دانسنج كوين»؛ وهي الرقصة التي لاقت انتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

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