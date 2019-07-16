الجيش الليبي يحرر منطقة «الزطارنة» شرقي طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرر الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، منطقة الزطارنة جنوب شرقي العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، بحسب «سكاي نيوز عربية»، بالتزامن مع تقدم قواته إلى العاصمة من الاتجاهات الشرقية والغربية والجنوبية، وتتمركز في محاور عدة داخل طرابلس، لكنه يمتنع عن اقتحام الأحياء السكنية خوفاً على حياة المدنيين. كما تمكن سلاح الجو الليبي من تدمير مخازن أسلحة في مناطق مختلفة من العاصمة. ووصلت كذلك تعزيزات عسكرية ضخمة إلى أطراف العاصمة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس النواب الليبي في ختام مباحثاته التي عقدت بالقاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، على أهمية دور المجلس، وضرورة أن يكون أي حل للأزمة من خلاله.

وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل عمل مجلس النواب، ليقوم بدوره على أكمل وجه، ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسبل الحل الممكنة.

ووفق البيان الصادر عن المجلس فقد تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على تأكيد وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك «خطاً أحمر» لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

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وأكد البيان على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وأشار البيان أيضاً لمدنية الدولة الليبية، والمحافظة على المسار الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشدد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع، وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين، ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

(وكالات)