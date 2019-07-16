شكرا لقرائتكم خبر عن 367 مليوناً عقود الأعمال الإنشائية في الجناح الأسترالي في «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة انطلقت أمس الأعمال الإنشائية في الجناح الأسترالي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بعد أكثر من عام من إعلان مشاركة أستراليا في الحدث العالمي، وذلك بحضور المفوض العام، جستن مكجوان والمدير التنفيذي لمعرض إكسبو 2020 نجيب العلي. وسيمتد جناح أستراليا على مساحة 2500 متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 21 مترًا، وقد ذكرت مصادر أيضاً أن عدداً من الشركات الأسترالية حصلت على «عدد من العقود» للعمل في معرض إكسبو 2020 في دبي، بما في ذلك المشاريع المعمارية والبناء تزيد قيمتها على367 مليون درهم.

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