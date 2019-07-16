وان تو ثري.. فيفا لالجيري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الركلة الحرة التي سجلها رياض محرز في الثواني الأخيرة من مباراة الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم ضد نيجيريا، احتفالات صاخبة في بلاده الجزائر، مع بلوغ المنتخب نهائي البطولة للمرة الأولى منذ 29 عاماً.

ومنح قائد الجزائر محرز منتخب المدرب جمال بلماضي، بطاقة العبور للمباراة النهائية لمواجهة السنغال يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الدقيقة 90+5 ضد نيجيريا.

سيكون النهائي بين الجزائر «محاربو الصحراء» والسنغال «أسود التيرانجا» استعادة لمواجهتهما في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في الدور الأول، والتي انتهت جزائرية بنتيجة 1-صفر. وفجر محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي فرحة جنونية في أرض الملعب والمدرجات، بتسجيل ركلة حرة عندما كان الحكم يهم بإطلاق صفارة النهاية للوقت الأصلي والاتجاه نحو شوطيين إضافيين.

وقبل هذا الهدف، كان محاربو الصحراء قد تقدموا بهدف سجله مدافع نيجيريا وليام إيكونغ خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 بعد تمريرة من محرز، قبل أن تعادل نيجيريا بركلة جزاء لأوديون إيغهالو (72)، إلى أن صنع محرز الفرحة بالهدف الثاني.

وقال محرز الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: «نحن سعداء جداً لأن الوجود في نهائي أمم إفريقيا هو أمر لا يصدق،نحن سعداء جداً لأننا نجعل الشعب الجزائري فخوراً. نعرف أن شعبنا معنا وخلفنا إلى الحد الأقصى، ونريد أن نمنحهم كل شيء».

وأكدت الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي صوابية اعتبارها أبرز مرشح للقب، بعد دور أول بالعلامة الكاملة، وفوز في ثمن النهائي على غينيا بثلاثية نظيفة، وتخطي ساحل العاج في ربع النهائي (4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

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ورداً على سؤال عما يعد به الجزائريين، قال بلماضي «لست صانعاً للمعجزات»، أي أنه غير قادر على ضمان التتويج باللقب، مضيفاً «أعد الشعب الجزائري بأن نقاتل في النهائي، كما قاتلنا حتى الآن».

أما نيجيريا العائدة إلى البطولة بعد غياب عن نسختي 2015 و2017 إثر تتويجها بلقبها الثالث في 2013، فقدمت أداء تصاعدياً بإشراف المدرب الألماني غيرنوت رور، دون أن تتمكن من عبور العقبة الجزائرية.

وقال رور: «كان قتالاً كبيراً حتى الدقيقة الأخيرة. الجزائر قدمت شوطاً أول أفضل لكننا عدنا في الثاني»، مضيفاً «سجلنا هدفا خطأ في مرمانا وكان حظنا عاثراً»، إلى أن أتت «ركلة حرة رائعة من عبقري كرة قدم».

وأجرى بلماضي تغييراً وحيداً على تشكيلته تمثل بالدفع بمهدي زفان في مركز الظهير الأيمن بدلاً من يوسف عطال المصاب، بينما اعتمد رور على الرباعي الضارب في خط المقدمة، والمرتكز على أليكس أيووبي، القائد أحمد موسى وصامويل شوكويزي وأوديون إيغهالو.

وتبادل الفريقان المحاولات إلى أن أتى افتتاح التسجيل جزائرياً عندما راوغ محرز المدافع جاميلو كولينز وتجاوزه قبل أن يحول الكرة عرضية قوية، ارتدت من إيكونغ إلى داخل شباكه (40).

وفي الشوط الثاني، فاجأ الحكم الجامبي باكاري غاساما باحتساب ركلة جزاء ضد الجزائر بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (الفار)، على خلفية وجود لمسة يد على المدافع عيسى مندي، سددها إيغهالو بنجاح على يسار الحارس رايس مبولحي (72).

وبينما بدت المباراة متجهة للوقت الإضافي، صنع إسماعيل بن ناصر الخطر الجزائري، بتسديدة ارتدت من العارضة، قبل أن ينتزع الركلة الحرة التي أتى منها هدف محرز.