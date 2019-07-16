الرزوقي يترشح لرئاسة «آسيوي الكاراتيه» ويؤكد ثقته بالفوز

أعلن اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد الإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، لمنافسة الرئيس الحالي تشانج جونج هيو، من تايبيه، الذي حكم كاراتيه القارة الصفراء لفترة دامت أكثر من ربع قرن، وأكد الرزوقي ثقته الكاملة في الفوز بالانتخابات المقررة في مدينة طشقند يوم 18 يوليو المقبل بحضور 45 دولة عضوة في الاتحاد، كما أعلن عن ترشح راشد آل علي أمين عام اتحاد الكاراتيه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، علماً أنه يشغل في الإدارة الحالية للاتحاد القاري منصب نائب الرئيس، وقد غادر بصحبة الرزوقي إلى أوزبكستان وفد الإمارات المشارك في بطولة آسيا للكاراتيه الرابعة عشرة للرجال والسيدات التي ستنطلق الجمعة المقبل.

وتم الكشف عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ضباط شرطة دبي، بحضور راشد آل علي، أمين عام اتحاد الكاراتيه، ومحمد حربوك عضو مجلس الإدارة المدير المالي، وخبير الكاراتيه محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

وأكد الرزوقي أن فوزه بالمنصب في حكم المؤكد وأن جميع الدول ال45 الأعضاء في الجمعية العمومية التي لها حق التصويت تدعمه وترغب بالتغيير في أعقاب الجهود التي بذلها فريق العمل الداعم له لكسب التأييد، علماً أن مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي يتألف من 13 شخصاً موزعين على الرئيس وعضوان يعينهما باختياره علاوة على مقعد لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

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وشكر الرزوقي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما لترشحه الهادف للنهوض باللعبة في القارة الصفراء، منوهاً باستراتيجية سيطبقها حال فوزه لتطوير العمل في الاتحاد الآسيوي وإنعاش لجانه غير المفعلة، مع التركيز على التسويق وإنشاء صندوق لمساعدة بعض الدول التي لا تشارك في البطولات بسبب عدم وجود دعم مالي، وسيتم وضع الخطوط العريضة للعمل خلال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للإدارة الجديدة سيعقد يوم 19 من الشهر الحالي.

وفي سياق متصل، غادر أمس عبر مطار دبي الدولي الوفد الإداري برئاسة اللواء «م» ناصر الرزوقي، ويضم راشد آل علي ومحمد عباس والحكم الدولي جابر جاسم ومحمود السيد سكرتيراً إدارياً، فيما تلتحق غداً بعثة كاراتيه الإمارات المشاركة في بطولة آسيا التي ستقام من 19 إلى 21 من الشهر الحالي، وتضم وحيد حسيني مدرب الكوميتيه، ونادر بيجي مدرب الكاتا، و6 لاعبين ولاعبات

ويخوض مروان عبدالله مراد منافسات فردي وجماعي الكاتا، ويخوض أيضاً مع زميليه أمين محمد طاهر وخليفة عدنان العبار مع مروان مسابقة جماعي الكاتا، علاوة على لاعبي الكوميتيه أحمد سالم باصليب «فردي رجال تحت 67 كجم»، وحوراء محمد عباس «فردي سيدات تحت 50 كجم»، وحماد سهيل الغفلي «فردي رجال تحت 60 كجم».

وكان راشد آل علي، كشف عن أن صاحب الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية سيتأهل مباشرة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بحسب قرار الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن كاراتيه الإمارات يعول على المشاركة في التأهل، كاشفًا عن فرصة ثانية للتأهل عبر بطولة العالم القادمة التي سيتأهل منها الأول والثاني للأولمبياد.