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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبدالسلام، في تغريدة عبر تويتر: "رد شعبنا اليمني لن يتوقف إلا بوقف العدوان الأمريكي السعودي ورفع الحصار، وما عدا ذلك خيالات في عقول المتوهمين".
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم، توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، إلى اتفاق بشأن مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات من موانئ ومدينة الحديدة.
كما ينص الاتفاق على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث "أنصار الله": رد الشعب اليمني لن يتوقف إلا بنهاية العدوان والحصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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