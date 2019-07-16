نائب وزير الدفاع السعودي: الرياض تدعم الحل السياسي في اليمن

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين 15 يوليو / تموز، أوضح فيها أنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، حرص السعودية على الشعب اليمني.
جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين 15 يوليو / تموز، أوضح فيها أنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حرص السعودية على الشعب اليمني.
وكتب نائب وزير الدفاع السعودي على "تويتر": "التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن".
وأضاف: "الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاما تاما من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم".
وفي وقت سابق، قال مارتن غريفيث، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن"، مضيفا: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".
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