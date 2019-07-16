شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: جنبلاط يعلن انفتاحه على الحلول للخروج من مأزق أحداث عنف الجبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، انفتاحه على أي حل من شأنه إخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه حاليا جراء تداعيات أحداث العنف الدامية التي وقعت في منطقة الجبل مؤخرا.
ورحب جنبلاط – في مؤتمر صحفي مقتضب عقب لقاء عقده مساء اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري – بعقد لقاء موسع برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي، إذا ما توافرت الظروف "من أجل طي المسألة وتنظيم الخلاف السياسي القائم ضمن الأدبيات السياسية الموضوعية". على حد تعبيره.
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