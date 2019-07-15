سوريا... "النصرة" تقصف أحياء حلب بالصورايخ

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وقتل مدني وأصيب آخرون باستهداف التنظيمات الإرهابية المسلحة لحي الحمدانية بحلب بالقذائف الصاروخية.
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وقال مصدر طبي في حلب قوله إن معظم المصابين الذين تم إسعافهم نتيجة إصاباتهم بشظايا القذائف الصاروخية، يعانون إصابات خطيرة.
وأضاف أن وحدات الجيش ردت على مصادر القذائف عبر سلاحي المدفعية والصواريخ، مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين على المحور الغربي للمدينة.
وكان تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه قد استهدفوا، يوم أمس، حي حلب الجديدة ومنيان بعدد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن مقتل ٦ مدنيين وإصابة ٢٢ آخرين بينهم نساء وأطفال.
وينتشر في ريف حلب الجنوبي والغربي قطعان موالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، إلى جانب مجموعات صينية تتبع لتنظيم الحزب الإسلامي التركستاني.
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