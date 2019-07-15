ذكر ذلك موقع "بوابة الوسط" الليبية، مشيرا إلى أن الانفجار وقع مساء اليوم الاثنين، ناقلا قول مصدر أمني إن الانفجار كان قويّا، وسمع دويه سكان المنطقة الثالثة وأغلب أنحاء المدينة.
وأوضح المصدر أن انفجار حاوية الذخائر في سرت ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 49 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الانفجار لم يسفر عنه أية إصابات بشرية، وإنما تسبب في وقوع خسائر مادية وأضرار لحقت بالمقر والمواقع القريبة وأن قوة الانفجار تسببت في تهشيم النوافذ والأبواب الزجاجية لأسواق عامة ومحال تجارية قرب المكان.
وقال الناطق باسم قوة تأمين وحماية سرت طه حديد، عبر صفحته على "فيسبوك": "انفجار حاوية الذخيرة كان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، نافيا أن يكون ناتجا عن قصف طيران أو لسيارة مفخخة، مشيرا إلى أنه لم يتسبب في أي إصابات"، وذلك عقب تدوينة سابقة أوضح فيها أن قوة حماية وتأمين سرت، ستقوم ستقوم بتجريب جهاز خاص بتفجير الألغام ومخلفات الحرب في منطقة السبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا… الناطق باسم قوة تأمين سرت يكشف تفاصيل انفجار حاوية ذخائر في موقع عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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