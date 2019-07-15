البحرين: أسلوب قطر يؤكد خطرها على دول مجلس التعاون

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أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن برنامج «ما خفي أعظم» الذي بثته "قناة قطرية" مساء الأحد، "ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وقال إن "ممارسات هذه الدولة وتحريضها المستمر، يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك أنها باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث تسعى بكل دأب لتقويض مسيرته، وإثارة الفتنة بين دوله، وشق وحدة الصف بين شعوبه".

وشدد وزير الخارجية البحريني على ضرورة أن "تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة، وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقَّعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق مزيداً من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه".