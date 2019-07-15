الإمارات تعيد تأهيل 13 مدرسة في اليمن

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أبوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه قام بإعادة تأهيل 13 مدرسة في اليمن في محافظات مختلفة، بحسب بيان.

وقال البيان أنه تم إعادة تأهيل مدارس في محافظات مختلفة هي الحديدة، تعز وشبوة ولحج وأبين، والتي استفاد منها "نحو 10 آلاف طالب وطالبة".

وبحسب البيان فإن إعادة التأهيل شملت "صيانة الأجزاء المتضررة من المدارس، وتجهيز وتأثيث الفصول الدراسية وملحقاتها، ورفد عدد من المدارس بمنظومة توليد الطاقة الشمسية".