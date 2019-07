دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تطلق تصميم جديد كلياً لموقعها على الويب

بدأت تويتر تتيح تدريجياً لمستخدمي موقعها عبر أجهزة الكمبيوتر وسطح المكتب تصميماً جديداً يقدم واجهة أبسط وبمزايا جديدة مثل الاستكشاف، المفضلة، الوضع الليلي الأسود والمزيد.

وتعمل تويتر منذ بداية العام الجاري على اختبار التصميم الجديد على عينة من المستخدمين وتضيف المزايا تدريجياً له مع إصلاح بعض المشاكل هنا وهناك، والآن أصبح جاهزاً للإطلاق للجميع.

الآن هناك شريط جانبي يمكن من خلاله تصفح كل أقسام الموقع مثل الصفحة الرئيسية، الاستكشاف، الإشعارات والتنبيهات، الرسائل الخاصة، المفضلة، القوائم، الملف الشخصي والمزيد.

كما يوجد هناك زر كبير لإنشاء تغريدة جديدة مع بقاء نفس المستطيل الخاص بكتابة التغريدة في أعلى الصفحة الرئيسية.

وعلى اليمين هناك قائمة الوسوم الأكثر رواجاً ومقترحات أشخاص لمتابعتها.

وحصل قسم الرسائل الخاصة على تصميم جديد موسع يتيح بسهولة استعراض الرسائل والرد عليها من نفس الصفحة، مع سهولة في التبديل بين الحسابات. وخصائص بحث متقدم ودعم ثيمات جديدة وخيارات ألوان إضافية مع دعم الوضع الليلي رسمياً بلون أسود غامق وليس كحلي.

غيرت تويتر مكان قسم اللحظات Moments ليكون ضمن قائمة المزيد في الشريط الأيسر الجانبي، وركزت على قسم الاستكشاف ووضعته في أعلى القائمة. يتيح قسم الاستكشاف التعرف على بث مباشر بالفيديو ولحظات من مغردين محليين قريبين منك.

أما مستطيل كتابة تغريدة جديدة فهو يتيح إرفاق صورة ثابتة أو متحركة أو إنشاء تصويت أو رموز تعبيرية وبسهولة من خلال وجود شريط خاص بها بدون الحاجة للضغط عليه، ونلاحظ غياب زر الموقع الجغرافي نظراً لعدم استخدامه كثيراً.

لتجربة التصميم الجديد اضغط على صورة الملف الشخصي وستلاحظ خيار جديد Try the new Twitter قد ظهر لك، علماً أن التصميم الجديد لم يظهر للجميع اليوم انما تدريجياً.

