شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يحرر منطقة فى جنوب شرق العاصمة طرابلس من الميليشيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، عن تحرير منطقة الزطارنة جنوب شرقي العاصمة طرابلس من الميليشيات.
ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلاً عن الجيش الليبي، فيما لم تشر القناة لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.
ويسعى الجيش الليبي من خلال عملية "طوفان الكرامة" التي أعلن قائده المشير خليفة حفتر عن إطلاقها، إلى فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها.
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