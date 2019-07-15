"الصحافة المغربية" تتضامن مع صحفيي فلسطين ضد "غرينبلات"

الرباط/ خالد مجدوب/الخليج 365

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الإثنين، تضامننا المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التي ترفض زيارة أي من أعضائها للبيت الأبيض.

جاء ذلك في بيان، على خلفية قيام مساعد الرئيس الأمريكي، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات،، بمهاجمة نقابة الفلسطينيين، إثر رفضها زيارة أي من أعضائها للبيت الأبيض للاستماع لشرح عن "صفقة القرن".

وقبل أيام، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين رفضها لدعوة غرينبلات لصحفيين فلسطينيين لزيارة البيت الأبيض، وهو الموقف الذي هاجمه الأخير وانتقد النقابة على إثره.

وقال غرينبلات في تغريدة على حسابه بتويتر آنذاك: "لا شيء مثير للشك أبدا حول دعوة الصحفيين الفلسطينيين للاستماع إلى الخطة. تهديد الصحفيين الذين يفكرون في الحضور باعتبارهم متعاونين أمر سخيف، هل تخشون أن يكون الناس منفتحين على خطتنا ولديهم أمل في حياة أفضل للفلسطينيين؟".

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وعن ذلك قالت النقابة المغربية، في بيانها، إن "الإدارة الأمريكية دعت صحفيين فلسطينيين لزيارة البيت الأبيض، بمبرر شرح مخطط ما يسمى بصفقة القرن، الأمر الذي واجهته نقابة الصحفيين الفلسطينيين".

ولفت البيان إلى أن غرينبلات "قام بمهاجمة النقابة الفلسطينية متهما إياها بتهديد الصحفيين الفلسطينيين وتخوين من يلبي الدعوة الأمريكية، مما يعتبر تحريضا خطيرا من الإدارة الأمريكية، ضد نقابة صحفيين وانتهاكا صارخا لحرية التعبير".

واستهجنت النقابة هذه التصريحات، معتبرة أنها ليست سوى امتدادٍ للمواقف الرسمية للبيت الأبيض وللرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنحازة للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمناقضة للشرعية الدولية.

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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