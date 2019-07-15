وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان "تطورات الأوضاع الإقليمية"

القاهرة/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الإثنين، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ووفق بيان للخارجية المصرية فإن شكري أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني "تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما ناقش الجانبان "عددا من القضايا الدولية والإقليمية السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن".

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وتضمن الاتصال "مُتابعة نتائج الدورة الثامنة والعشرين للجنة العُليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي استضافتها القاهرة مطلع شهر يوليو(تموز) الجاري على مستوى رئيسيّ وزراء البلدين".

وشهدت الشهور الأربعة الأخيرة زيارات واتصالات بين البلدين على أعلى مستوى، وكان أحدثها زيارة رئيس الوزراء الأردني، عمر أحمد الرزاز، مطلع الشهر الجاري للقاهرة حيث التقى العديد من المسؤولين وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، لدعم استقرار المنطقة.



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