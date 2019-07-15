الحلبوسي لأشتيه: العراق يدعم فلسطين ويرفض المشاريع الاستيطانية

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعم بلاده لفلسطين وشعبها، رافضًا في الوقت ذاته المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن رفض العراق المشاركة في مؤتمر المنامة هو تأكيد لموقفه الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال استقبال الحلبوسي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، الإثنين، والذي يجري زيارة رسمية إلى بغداد.

وقال الحلبوسي، في بيان لمكتبه، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "موقف العراق ثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ودعمه لمبادرات السلام العربية والدولية ووقف الاستيطان الإسرائيلي وقرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن "رفض العراق المشاركة في مؤتمر المنامة هو تأكيد لموقفه الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني".

وبين الحلبوسي، أن "مجلس النواب عازمٌ على تفعيل لجان الصداقة النيابية والتعاون البرلماني بين البلدين".

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وأشار إلى "دور العراق في الحراك البرلماني عربيًّا ودوليًّا بعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل المحاولات الرامية إلى تهويد القدس والتعرض للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وأعرب الحلبوسي عن "حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على الحفاظ على حقوق الفلسطينيين المقيمين في العراق وحمايتهم وضمان استحقاقات الورثة منهم للحقوق التقاعدية للعاملين في مؤسسات الدولة".

وكشف عن "الرغبة مستقبلا في تشكيل وفد نيابي لزيارة رام الله؛ تعبيرًا عن الدعم والمساندة الشعبية لحقوق الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال أشتيه إن "نجاح مجلس النواب العراقي بتنوع مكوناته الممثلة للشعب هو الذي مكَّن العراقيين من تحقيق النصر على الإرهاب".

كما ثمَّن "مواقف البرلمان العراقي عربيًّا ودوليًّا في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

واستضافت البحرين نهاية يونيو/ حزيران الماضي "مؤتمر المنامة"، لمناقشة الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، بمشاركة عربية رسمية محدودة ذات تمثيل منخفض.

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