مصرع 5 جزائريين خلال احتفالهم بالتأهل إلى نهائي "كان" مصر

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

لقي خمسة جزائريين مصرعهم وأصيب 15 آخرون، في حادث تصادم، خلال احتفالهم بتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (كان) في مصر.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، بينها صحيفة "النهار"، أن شاحنة كبيرة، محملة بقمح، في محافظة جيجل الساحلية (شرق)، صدمت شاحنة أخرى صغيرة كانت تحمل محتفلين، أغلبهم أطفال، بتأهل "محاربو الصحراء" إلى نهائي البطولة.

ووقع الحادث ليلة الأحد- الإثنين، عقب فوز الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي للبطولة، لتصعد الجزائر لمواجهة السنغال في النهائي، الجمعة.

وحسب حصيلة لمستشفى الطاهير في جيجل، لقي 5 أشخاص، بينهم شقيقان، مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، بعضهم حالتهم حرجة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الشاحنة الصغيرة وقد سحقتها الشاحنة الكبيرة.

Advertisements

وأعربت رئاسة مجلس الوزراء الجزائرية، في بيان، عن أسفها لما حدث، وقدم رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، تعازيه لأسر الضحايا.

كما قدم كل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبعثة المنتخب الجزائري في مصر، عبر بيان، "خالص التعازي لعائلات المرحومين".

ودعا البيان المحتفلين إلى توخي الحذر أثناء الاحتفالات، وأن تكون في إطار المعقول حتى لا تتحول إلى ما لا يحمد عقباه، وفق البيان.

وقدمت شخصيات جزائرية عديدة، رياضية وسياسية، تعازيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشرت عبر وسائل التواصل، الإثنين، دعوات للتبرع بالدم للمصابين.

وتداول جزائريون صورًا لتشييع جثامين الشباب الخمسة إلى مقبرة بلدة سيدي عبد العزيز في جيجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.