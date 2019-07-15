3 قتلى في هجمات شمالي وجنوبي بغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قُتل 3 عراقيين وأصيب 10 على الأقل، الإثنين، في ثلاث هجمات شمالي وجنوبي بغداد، حسب مصدر أمني.

وقال النقيب في الشرطة العراقية أحمد خلف للأناضول، إن "هجومين مزدوجين أحداهما انتحاري يرتدي حزام ناسف وآخر بعبوة ناسفة استهدفا مجلس عزاء في حسينية للشيعة في منطقة المعالف جنوبي بغداد".

وأوضح خلف، أن "اثنين على الأقل قتلا في الهجومين وأصيب 6 بجروح كحصيلة أولية".

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وأضاف خلف، أن "مدنيا قتل وأصيب 4 آخرون بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة سبع البور شمالي العاصمة".

وتابع المسؤول الأمني، أن "قوة من قيادة عمليات بغداد أحبطت هجوما رابعا بسيارة مفخخة في منطقة النعيرية شرقي بغداد".

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.