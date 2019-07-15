الجزائر.. 28 طائرة لنقل نحو 5 آلاف مشجع للمنتخب بنهائي "الكان" بمصر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الإثنين، انطلاق جسر جوي من 28 طائرة مدنية وعسكرية لنقل مشجعين إلى مصر لمؤازرة منتخب بلادهم في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام السنغال الجمعة.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء نور الدين بدوي ومشاركة الوزراء المكلفين بالخارجية والداخلية والمالية والشباب والرياضة والنقل والسياحة وممثلي وزارة الدفاع الوطني.

وحسب البيان، الذي اطلعت عليه الخليج 365، فإنه تقرر "إقامة جسر جوي لنقل المناصرين (المشجعين) إلى القاهرة، من خلال تخصيص 28 طائرة مدنية وعسكرية لهذا الغرض، ستسمح بنقل حوالي 4 آلاف و800 شخص، ليلة الخميس إلى الجمعة القادمة إلى مصر".

وأوضح البيان أنه تقرر كذلك "إنشاء خلية تنسيق يشرف عليها رئيس ديوان الوزير الأول (رئيس الحكومة)، تتشكل من ممثلي كل الأطراف المعنية، وتتولى المتابعة الآنية لمختلف التحضيرات ومراحل تنقل المناصرين حتى عودتهم إلى البلاد".

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تخصيص 9 طائرات عسكرية لنقل 870 مشجعًا إلى مصر.

والأحد، أكد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في رسالة تهنئة للمنتخب ببلوغ المباراة النهائية للكان، "التزام الدولة بمواصلة مساعيها وتوفير كل الظروف المواتية لمشوار المنتخب كي يكلل بنجاحات أخرى قاريًا ودوليًا"، معبرا عن "تمنياته لأشبالنا بالمزيد من التألق والتوفيق".

وحقق المنتخب الجزائري، الأحد، تأهلًا تاريخيًا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.

وبذلك، تضرب الجزائر موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة.

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