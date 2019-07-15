ليبيا.. انفجار مخزن ذخيرة بمقر كتيبة في سرت

طرابلس/جهاد نصر/الخليج 365

شهدت مدينة سرت الليبية، الإثنين، انفجارا "ضخما" بمقر كتيبة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ما تسبب في أضرار مادية بعدة منازل، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا على الفور، وفق مصدر عسكري.

قال مصدر عسكري ليبي إن انفجارا قويا وقع مساء الإثنين بمقر الكتيبة 604 السلفية التابعة لحكومة الوفاق في مدينة سرت (شمال وسط البلاد).

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "انفجار كبيرا وقع بمخزن للذخيرة بمقر كتيبة 604 السلفية الملاصق لمدرسة اليرموك بالحي السكني رقم 3 في مدينة سرت".

وأضاف أن الانفجار الذي وصفه بالـ"الضخم" أسفر عن "أضرار جسيمة بالمنازل والمحال الملاصقة للمقر بشارع مراح ووصلت أضراره لمستشفي المدينة".

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وعن سبب الانفجار، أوضح المصدر أنه "ناتج عن انفجار بقايا صواريخ طيران نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتلك الصواريخ كانت بالقرب من مخزن الذخيرة التابع للكتيبة".

ونفى المصدر ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن أن "السبب كان ضربة لطيران بدون طيار".

وحتى الساعة 18.30 تغ، لم يصدر تعقيب فوري من حكومة الوفاق بخصوص الانفجار.

والكتيبة 604 مكونه من مسلحي مدينة مصراته وتتبع حكومة الوفاق الوطني، وقاتلت في حرب تحرير المدينة من تنظيم "داعش" عام 2016.

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