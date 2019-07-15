التحالف يقول إنه أسقط طائرتين لـ"الحوثي" كانتا باتجاه السعودية

الرياض/ الخليج 365-

أعلن التحالف العربي في اليمن، مساء الإثنين، إسقاط طائرتين حوثيتين بدون طيار كانتا باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أن قواته تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما جماعة الحوثي من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط (جنوب).

وأوضح التحالف أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.

وأكد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد جماعة الحوثي و"تحييد قدراتها وبكل صرامة".

وفي وقت سابق، قال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين، على صفحته بموقع "فيسبوك": "نفذ الطيران المسير عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى".

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وأوضح أن "الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة وتسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع".

وأشار إلى أن الاستهداف يأتي "ردا على غارات العدوان (في إشارة للتحالف العربي) المتواصلة بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها 20 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن، وخاصة مطار أبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.