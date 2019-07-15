اجتماع ليبي بالقاهرة يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية وخارطة للحل

القاهرة/ الخليج 365

دعا اجتماع حول الأزمة الليبية في القاهرة، الإثنين، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وخارطة للحل وآليات تنفيذ واضحة.

جاء ذلك في بيان لنحو 70 نائبا من مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق/ يدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) عقب اجتماع مع "اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية" في مصر لمدة 3 أيام وفق وسائل إعلام مصرية بينها موقع "النيل للأخبار" الحكومي.

وأكدت المجتمعون على 5 نقاط وهي "وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها" وأن "حل الأزمة يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له".



كما أكدوا على "مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة"، و"العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية والعودة للحوار السلمي".

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وأشاروا إلى أن "كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة".

وشهدت مصر، التي أعلنت مرارا دعمها لحفتر، اجتماعات مماثلة، غير أن حكومة الوفاق في طرابلس (المعترف بها دوليا) عادة ما تتهم الاجتماعات بأنها تضم طرفا واحدا في الأزمة الليبية، ولم تشمل أطرافا مؤثرة في المنطقة الغربية.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وحفتر، قائد القوات في الشرق.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي.

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