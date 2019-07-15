"الحوثيون" يتحدثون عن استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرات مسيرة

الرياض/الخليج 365-

أعلن متحدث عسكري حوثي، الإثنين، استهداف مواقع بقاعدة الملك خالد الجوية في مدينة "خميس مشيط" جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين، على صفحته بموقع "فيسبوك": "نفذ الطيران المسير عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى".

وأوضح أن "الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة وتسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع".

وأشار إلى أن الاستهداف يأتي "ردا على غارات العدوان (في إشارة للتحالف العربي) المتواصلة بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها 20 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية".ولم يعلن التحالف العربي في اليمن، عن تفاصيل ذلك الاستهداف ومدى صحته حتى الساعة 17:20 ت.غ.



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وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن، وخاصة مطار أبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.





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