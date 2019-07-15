الأمم_المتحدة: اتفاقية على آلية جديدة لوقف إطلاق النار في #الحديدة

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الخليج - رويترز
أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن أطراف حرب اليمن اتفقت على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد، حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.
وأوضحت المنظمة الدولية في بيان أوردته “رويترز”، أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير (شباط) الماضي.
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