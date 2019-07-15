نادي ضمك يعقد جمعيته العمومية بحضور أكثر من 30 عضو

الخليج - حسن القبيسي

عقدت مساء اليوم الاثنين الجمعية العادية السنوية لنادي ضمك بحضور الرئيس صالح أبو نخاع وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب هيئة الرياضة بعسير أ/ فهد حنتوم وحضور عدد (30) عضو من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين والذين ينطبق عليهم الشروط وتسمح لهم بالحضور .

وبدأت الجمعية بكلمة رئيس النادي رحب خلالها بالحاضرين ومقدماً شكرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تعيشه الدولة في كافة المجالات ومن ضمنها الاهتمام بالشباب والرياضة ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وقفته الكريمة والأمر بسداد مديونية ناديي ضمك ونادي أبها ولسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة لأهتمامه المباشر بتوفير احتياجات منشأة النادي ولسمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على الوقفه الصادقة مع أندية المنطقة. وأعرب عن شكرة لكافة العاملين بالنادي على المجهود الكبير الذي قاموا به خلال الموسم الماضي مما نتج عنه صعود النادي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولرئيس أعضاء الشرف الشيخ عبدالعزيز بن مشيط ومحافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ خالد بن مشيط ولرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء الشرف ولجمهور فارس الجنوب .

وقام أمين عام النادي الأستاذ عبدالوهاب بن دخيل بعرض التقرير الإداري خلال السنه الماضية .

وكما عرض أمين الصندوق الأستاذ عبدالله بن قزعه التقرير المالي بعد مراجعته والمصادقة عليه .

وتحدث نائب الرئيس الأستاذ محمد بن ثابت عن الدور المتكامل والمتناغم بين الجميع مما نتج عنه نجاح وتحقيق طموح المنطقة برمتها .

Advertisements

وأقرت الجمعية العمومية الميزانية العامة المتوقعة للموسم القادم . ودعوة اعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء الشرف لعقد إجتماع خلال الإيام القادمة .