- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قال سلمان الأنصاري، في المؤتمر الذي استغرق 5 أيام في أشرف 3 مقر مجاهدي خلق بألبانيا: “إنني منذ أن تشرفت بالمشاركة في مؤتمر باريس العام الماضي، وما أعقبه من الكشف عن تورط نظام خامنئي البائد في محاولة اغتيال المشاركين فيه، بل تفجير مقر انعقاده على مرأى ومسمع من العالم، وأنا على يقين تام بأن هذا النظام إنما هو في مراحل سقوطه الأخيرة»
وأضاف: « وجميعنا الآن يكاد يرى مريم رجوي وهي تحتفل وسط شعبها في طهران وبالانتصار على ظلم الملالي وقهرهم وطغيانهم».
يذكر أنه انطلقت أعمال المؤتمر السنوي للمقاومة الايرانية العام في مدينة أشرف3 بالعاصمة الألبانية تيرانا تحت شعار «نستعيد إيران».
وقد شارك في هذا التجمع الآلاف من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، والمئات من الشخصيات السياسية والبرلمانية والقانونية من مختلف دول العالم وبدأ هذا الاجتماع الكبير بكلمة مريم رجوي رئيسة جمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصفتها المتكلمة الرئيسية في الاجتماع. وأشارت السيدة رجوي إلى بناء أشرف الثالث قالت: ” تم بناء أشرف الثالث على أيدي مجاهدي خلق من خلال جهودهم الضخمة وعملهم الشاق. وتابع: “لكن دون شك ستكون وجهتنا النهائية هي طهران محررة من احتلال الملالي “.
وتحدث الأنصاري كممثل عن المملكة العربية السعودية قائلا: « إنني أقول للطغاة في طهران وانا على يقين أنهم يستمعون إلينا الآن إن يومكم هذا ليس مثل أمسكم وستذوقون من نفس الكأس الذي سقيتموه لشعب إيران العظيم.»
وتابع الأنصاري: “صوت شعب إيران بكل أطيافه وأعراقه لا يمكن إسكاته، وهو الأكثر تضررًا من سياسات نظام الملالي، الذي دعم أكثر الجماعات إرهابًا بالمال والسلاح والمأوى، وعشرات الآلاف من المرتزقة والخلايا النائمة في معظم دول العالم”.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان الأنصاری: جميعنا يرى انتصار #المقاومة_الإيرانية على ظلم #الملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.