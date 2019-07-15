الحكومة اليمنية تعلن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى لخطة الانتشار في الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، قال اللواء عزيز، اليوم الاثنين "الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق مايكل لوليسغارد، على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة، تم فيه الاتفاق على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار".

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وأكد اللواء ابن عزيز أن الفريق الحكومي ربط تنفيذ المرحلة الثانية من الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن المحليين، حسب كشوفات العام 2014، وكذا الاتفاق على الموارد المالية حسب ما جاء في اتفاق السويد والمشار إليه في مفهوم العمليات بالمرحلة الثانية".

وكان الفريق لوليسغارد، عقد أمس الأحد، اجتماعا مع ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.

وقال مصدر في اللجنة، لوكالة "سبوتنيك"، إن لوليسغارد ناقش مع أعضاء الفريق الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز، على متن السفينة "أنتاركتك دريم" قبالة سواحل الحديدة، في الاجتماع المشترك الذي تغيب عنه فريق جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة الثلاثة الحديدة والصليف ورأس عيسى.