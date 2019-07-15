قتيل و4 مصابين حصيلة تفجير مزدوج استهدف مسجدا في العراق

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" عن مصدر في الشرطة العراقية، أن الحصيلة الأولية للتفجير أسفرت عن وقوع قتيل وأربعة مصابين.
وأضاف المصدر أن "الانفجار الأول عبارة عن عبوة ناسفة داخل الحسينية، والتفجير الثاني عبارة عن حزام ناسف داخل الحسينية ذاتها".
وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب".
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