دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تحسباً لعودة الحظر الأمريكي، أو لأية مشاكل مستقبلية قد تطرأ، تقدمت شركة هواوي بطلب لتسجيل العلامة التجارية “Harmony” في مكتب حماية الملكية الفكرية في أوروبا كعلامة تجارية لأنظمة تشغيل تخصها.

العلامة التجارية الجديدة “Harmony” قد تستخدم لتسمية نظام تشغيل للهواتف الذكية أو للحواسب الشخصية، ما يعني أن هواوي تريد حماية نفسها من أندرويد وويندوز أيضاً.

وهناك احتمال أن هواوي تعمل على تطوير نظام تشغيل يدعم مختلف الأجهزة سواء أكانت هواتف ذكية أم حواسب شخصية.

وكانت قد مرت أيام صعبة على هواوي عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاربتها عبر منع الشركات التقنية الأمريكية من التعامل معها كجزء من الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

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ولدى هواوي علامة تجارية تحت اسم “HongMeng” مسجلة في الصين لكنها على ما يبدو تخص نظام تشغيل أجهزة إنترنت الأشياء وليس الأجهزة الذكية.

وتحدثت الأخبار اليوم عن عزم هواوي تسريح مئات الموظفين من شركة الأبحاث التابعة لها Futurewei Technologies والتي تعمل في الولايات المتحدة.

وخلال السنوات الماضية حاولت العديد من الشركات إصدار هواتف ذكية تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة مثل فايرفوكس، تايزن، ويندوز موبايل، أوبنتو وغيرها لكنها لم تحقق أي نجاح يذكر.

التدوينة هواوي تحجز اسم “Harmony” لنظام تشغيل خاص بها ظهرت أولاً على عالم التقنية.