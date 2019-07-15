دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Asus ROG Phone II أول هاتف يتم إصداره بمعالج Snapdragon 855 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة كوالكوم اليوم عن رقاقة Snapdragon 855 Plus التي تأتي بآداء أسرع من الإصدار الأصلي بنسبة 4.2%، على أن تقدم الرقاقة للمرة الأولى في هاتف Asus المخصص للألعاب ROG Phone II الذي ينطلق خلال الفترة القادمة.

قدمت شركة كوالكوم اليوم معالج Snapdragon 855 Plus الذي يحاكي الإصدار الأصلي المميز من رقاقات المعالج Snapdragon 855، إلا أنها تأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 4.2% حيث يصل الإصدار الجديد إلى سرعة 2.96 GHz، وهي ترقية لسرعة الإصدار الأصلي الذي جاء بسرعة 2.84 GHz.

ومن المقرر أن يأتي هاتف ROG Phone II المخصص للألعاب كأول إصدار ينطلق بمعالج Snapdragon 855 Plus، على أن تدعم كرت الشاشة Adreno 640 في الرقاقة آداء أعلى بنسبة 15% عن الإصدار الأصلي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Asus في 23 من يوليو.

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يذكر أن معالج Snapdragon 855 Plus سيتوفر أيضاً للشركات المصنعة لهواتف الأندوريد خلال الفترة القادمة، لدعم مزيد من الإصدارات المميزة خلال النصف الثاني من 2019.

المصدر

هذا الموضوع Asus ROG Phone II أول هاتف يتم إصداره بمعالج Snapdragon 855 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.