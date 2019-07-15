شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى سعودى: الرياض معنية بإعادة لبنان إلى محيطه العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحلل السياسي السعودي، سليمان العقيلي، إن المملكة العربية السعودية ، معنية بإعادة لبنان إلى محيطه العربي بعد اختطافه من قبل إيران و"حزب الله"، بعد أن تمكّن حزب الله من التأثير على النظام السياسي والدولة اللبنانية وحكومتها. Advertisements وأضاف العقيلي ، خلال مداخلة لفضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن السعودية تريد تعزيز التعاون مع لبنان وتعزيز الحضور العربي والخليجي، متابعاً أن الرياض معنية بتكثيف اتصالاتها مع الحكومة اللبنانية والقادة اللبنانيين ومع الشعب أيضا، مشيرا إلى أن تصريحات رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين خلال لقاءهم اليوم بالملك سلمان ، تؤكد أن هناك اعتداءاً على اتفاقية الطائف الذي أسس للميثاق الوطني اللبناني وللدستور، وأن المملكة التي احتضنت النواب اللبنانيين وساعدت على إخراج الاتفاق هي معنية بحمايته وصيانته.

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