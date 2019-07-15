شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو يعلن استمرار قيادة كندا التدريبية فى العراق لعام آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج ، اليوم الاثنين ، أن كندا ستواصل قيادة مهمة الناتو التدريبية في العراق لمدة عام آخر.
جاء ذلك في تصريحات ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع جستن ترودو مع بداية زيارته لكندا التي تشمل جولة في قاعدة القوات الكندية بيتاواوا مع ترودو ، ومناقشة نشر القوات الكندية في لاتفيا والعراق.
وألمح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أنه موافق على الإنفاق الدفاعي الكندي، معبرا عن تقديره لرؤية رئيس الوزراء جستن ترودو حول الأمن والدفاع.
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