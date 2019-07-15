تفاصيل صادمة عن تعذيب وإغتصاب الحوثيين لإمراة في أحد السجون

كشفت امرأة يمنية، تفاصيل صادمة عن تعرضها مع مجموعة من الفتيات للاغتصاب على أيدي قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي الإنقلابية طوال فترة احتجازها في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء.

وقالت المرأة التي رفضت الكشف عن هويتها (لأسباب تتعلق بالحفاظ على سمعة أسرتها) في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية اليمنية، إنها تعرضت مع مجموعة من الفتيات المعتقلات لدى الحوثيين للاغتصاب من قبل مشرفين حوثيين طوال إحدى عشر شهرا بشكل مهين ومذل.

وكشفت أنها تعرضت للاختطاف بعد مداهمة منزلها بالقوة من قبل رجلين وامرأة، بأوامر قهرية من قبل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، حيث تم أخذها إلى "بدروم" وهناك خضعت للتحقيق بتهمة التجسس لصالح ما يسمى بالعدوان.

وذكرت السيدة اليمنية خلال مقابلتها مع قناة "اليمن اليوم" أنها تعرضت من قبل المحققين للصعق بالكهرباء بالإضافة إلى قيامهم بحلق شعر رأسها وحرق أجزاء من جسمها.. مشيرة إلى أن التحقيق معها كان يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل وكل يوم كانت توجه لها تهمة جديدة، وتعذب من جديد.

كما أوضحت أنها اعتقلت مع نساء خرجن معها في مظاهرة للمطالبة بدفن جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتلته ميليشيات الحوثي في منزله بصنعاء مطلع ديسمبر الماضي، في ميدان السبعين.

وأشارت إلى أنه كان يتم إرسالهن للجبهات بغرض الطبخ لمقاتليهم كما كانوا يجبروهن على توصيل السلاح للمقاتلين في الجبهات.

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وأكدت أنها لم تكن تتوقع أن يحدث معها كل هذا التعذيب في مجتمع يمني عرف عنه تمسكه بالأخلاق والحفاظ على المرأة، موضحة أن فتاتين قمن بالانتحار بعد اغتصابهن.

ولفتت إلى أن الأشخاص المسؤولين عن كل ما جرى لهن من تعذيب واغتصاب يعملون هؤلاء مشرفين امنيين في جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.

وانتقدت السيدة اليمنية التي تم الإفراج عنها مؤخرا من قبل الحوثيين صمت المجتمع والمنظمات الإنسانية تجاه النساء المعتقلات في سجون الحوثيين وإدارة المجتمع ظهره لقضيتهن، مشيرة إلى أن أهلها تخلو عنها لأنهم شعروا بالعار بعد أن أصبحت في نظرهم امرأة ملوثة حسب تعبيرهم.

وكان تقرير حقوقي دولي، كشف مؤخرا، عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.

وشكل الحوثيون جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

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