مدني خميس مشيط: تضرر مبنى سكني وسيارات إثر سقوط شظايا طائرة مُسيرة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، وعند الساعة (18:31 ) ، بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية. Advertisements وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.

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