شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممى: ناقشت مع نائب وزير الدفاع السعودى الحل السياسى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ​مارتن جريفيث، اليوم الاثنين، إنه ناقش مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، السبيل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، والدعم الذي تقدمه السعودية للحل السياسي في اليمن.

وأضاف غريفيث - في تصريحات ألقاها خلال زيارته إلى الرياض، أوردتها قناة "العربية الحدث" - "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة، وإمكانية إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

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من جانبها، أفادت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، حيث تأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عددا من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وكان جريفيث بحث مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، عراقيل تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وموانئها الثلاثة والمطالبات الحكومية بتصحيح مسار الاتفاق.