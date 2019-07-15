شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اتفاق أطراف حرب اليمن على آلية لفرض وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن أطراف حرب اليمن اتفقت على "آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد" حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير .