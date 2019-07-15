شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة حوثية فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني طائرة مسيرة لميلشيا الحوثي في مدينة مأرب شمال شرقي البلاد. Advertisements وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة كانت تحمل متفجرات شمال مدينة مأرب. وأشار الموقع إلى أن ميلشيا الحوثي ترسل بين الحين والآخر طائرة مسيرة إلى مناطق الجيش، في محاولة لاستهداف تجمعات ومقرات قوات الجيش وتجمعات المدنيين.

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