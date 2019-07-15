بعد فترة تسريبات لم تستمر طويلاً أعلنت شاومي رسمياً عن إطلاق النسخة التجريبية من تحديث أندرويد Q لهاتفها الرائد الأخير شاومي Mi 9.
التحديث سيصل أولاً للاشخاص الذي قاموا بتسجيل أنفسهم في برنامج البيتا حيث سيصلهم التحديث هوائياً أو ربما بإمكانهم تحميل التحديث وتركيبه بشكل يدوي عبر موقع الشركة في الصين.
التحديث يجلب واجهة MIUI 10 بنظام اندرويد 10 أو مايعرف حتى الان بنظام أندرويد Q والتي بحسب الصور المنشورة لم تتغير كثيراً عن الواجهة السابقة من ناحية الشكل وقوائم الاعدادات.
أبرز ماستقدمه الواجهة الجديدة هي مزايا نظام اندرويد الجديد مثل الوضع الليلي والطريقة الجديدة للتحكم في الاشعارات ايضاً اعدادات الخصوصية الجديدة للتحكم في الموقع مع أداء تسجيل الشاشة بالفيديو وإمكانية التراجع عن حذف التطبيقات ودعم وضع Desktop Mode وغيرها من المزايا.
شركة شاومي كانت قد أعلنت قبل اسابيع عن قائمة الاجهزة التي ستحصل على تحديث أندرويد Q وكانت سلسلة Mi 9 على رأس القائمة التي ستبدأ بالحصول على التحديث في الربع الرابع من العام الجاري 2019.
أخيراً بالتأكيد لازالت هذه النسخة تجريبية ومليئة بالكثير من الاخطاء البرمجية لذلك لاننصح بتحميلها إلا للمطورين الذين يجيدون التعامل مع مثل هذه النسخ التجريبية.
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التدوينة شاومي بدأت تجربة تحديث أندرويد Q على هاتف Mi 9 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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