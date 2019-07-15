دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات تستعرض تفاصيل جديدة لمواصفات هواتف HONOR 9X ظهر على التقنية بلا حدود.

أعتمد هاتفي HONOR 9X وHONOR 9X Pro مؤخراً في TENAA، كما كشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات وتصميم الهاتفين.

ينطلق مؤتمر هواوي القادم في 23 من يوليو للإعلان الرسمي عن هواتف HONOR 9X، حيث يعرف هاتف HONOR 9X الآن بأرقام HLK-TL00 وHLK-AL00، بينما يعرف هاتف HONOR 9X Pro برمز HLK-AL10.

تقدم هواوي إصداري HONOR 9X برقاقة معالج Kirin 810 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما يدعم الهاتفين تقنية إستشعار البصمة في الجزء الجانبي من تصميم الهاتف.

وفي تسريبات TENAA كشف عن مواصفات الكاميرة في هاتف 9X Pro الذي يأتي بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر مميز بعدسات بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع تصميم منبثق للكاميرة في كلا الهاتفين.

Advertisements

من جانب أخر يأتي هاتف HONOR 9X بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل فقط.

ولقد أكدت الصورة الرسمية التي نشرت اليوم من هواوي على تصميم متدرج لهاتف 9X Pro، كما ينطلق الهاتفين بذاكرة عشوائية 4، 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64، و128 وأيضاً 256 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات تستعرض تفاصيل جديدة لمواصفات هواتف HONOR 9X ظهر على التقنية بلا حدود.