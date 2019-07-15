تسريبات تكشف أسعار ومواصفات هواتف "آيفون 2019"

دبي - بواسطة محمد فارس © تسريبات تكشف مواصفات هواتف آيفون 2019 تسريبات تكشف مواصفات هواتف آيفون 2019

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تسريبات تقنية عن أسعار ومواصفات هواتف "آيفون" 2019، والمنتظر طرحه في مؤتمر شركة أبل السنوي في شهر سبتمبر المقبل.

ووفق موقع "wccftech"، تبدأ أسعار الهواتف الجديدة من 989 دولار لهاتف "آيفون 11 آر"، ويصل سعر "آيفون 11" إلى 1294 دولار، بينما يأتي سعر هاتف "آيفون ماكس 11" 1425 دولار، على أن تتغير هذه الأسعار وفقًا لذاكرة التخزين الداخلية.

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كما تتميز الهواتف الجديدة بشاشات من نوع "أوليد"، وبأحجام بين "5.8" و"6.1 بوصة"، وكاميرا أساسية بثلاث عدسات، موضوعة مع مصباح الإضاءة في إطار مربع على الواجهة الخلفية.

وتدعم الهواتف الجديدة معالجات "A13" الأحدث من "أبل"، وتقنيات تساعدها على التعامل مع الواقع الافتراضي والمعزز.

كما أن هواتف "آيفون 11" و"آيفون ماكس 11" ستحتوي على عدسة Super Wide Angle، أما "آيفون 11 آر" فستكون الإضافة الجديدة هي عدسة تليفوتوغرافيّة.