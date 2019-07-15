الاتحاد الأوروبي يعد بتخفيف ديون السودان بعد تشكيل الحكومة المدنية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وعد الاتحاد الأوروبي بتخفيف ديون السودان بعد تشكيل الحكومة المدنية، حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وطالبت قوى الحرية والتغيير، أمس، بتأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى الغد.

وأعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أول أمس، تأجيل الاجتماع بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي، للتوقيع على الإعلان الدستوري، أمس.

وأضاف لبات، أن تأجيل اجتماع "التغيير" و"الانتقالي" بطلب منهما للتشاور ومزيد من التحضير.

كان لبات أكد، الأربعاء الماضي، انتهاء اللجنة السامية للقانونيين من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعيا الأطراف لاستلام الوثيقة.

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وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الكباشي، في تصريحات صحفية، إن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية اكتملت، مضيفا أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال ضخم خلال الأيام المقبلة.

واعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددا أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إلى أن هذا الاتفاق "يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".