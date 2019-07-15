لبنان.. "يونس إمره" التركي يحيي ذكرى شهداء محاولة الانقلاب

بيروت/ عيوسف حسين/ الخليج 365

نظم معهد "يونس إمره" التركي، الإثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت، معرضاً للصور إحياءً للذكرى الثالثة لشهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016.

وحضر المعرض النائب عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة "أورفا" محمد علي جوهري، والسفير التركي لدى لبنان هاكان تشاكيل، والنائب اللبناني وليد البعريني وعدد من الشخصيات.

وقال السفير التركي، في كلمته خلال الفعالية، إن "الانقلابيين كانوا يلبسون الزي العسكري، ولكن الشعب التركي بقي صامداً ونزل إلى الشارع بكلمة من الرئيس رجب طيب أردوغان ونام المواطنون في الشوارع ولم يشعروا باليأس".

وأضاف: "أظهرنا للعالم مدى قوتنا وصلابتنا، وهذا الانتصار ليس فقط لتركيا بل لجميع الدول العربية والعالم".

من جهته، قال جوهري: "في 15 تموز (يوليو) كنت في طريقي إلى أورفا وذهبت مسرعاً كي أقف بجانب أهل منطقتي هناك ولأشجعهم للنزول إلى الشارع والدفاع عن تركيا وبقينا في الشارع لمدة 48 ساعة ولم ننم".

Advertisements

من جهته، قال النائب وليد البعريني، عن تيار المستقبل اللبناني (بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري): "هذه المناسبة هي ذكرى تضحية وحفاظ الشعب التركي على وطنه، تمكن من الوقوف بوجه الانقلاب وهذا نجاح كبير".

وأضاف للأناضول: "ثبات الدولة وقوتها يؤدي بها لأن ترخي بظلالها وإيجابياتها على كل الدول، الانقلاب يؤدي إلى الخراب ونحن نتمنى لتركيا كل التوفيق والخير".

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 شهيدًا وآلاف الجرحى.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.