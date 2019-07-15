افتتاح سكن "المعارف" التركي بالعاصمة الأردنية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

شهدت العاصمة الأردنية عمان، الاثنين، افتتاح سكن "المعارف" التركي، وسط احتفالية رسمية، تخللها معرض صور لأبرز أحداث محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 في تركيا.

وجرى الافتتاح بحضور سفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز وممثل البرلمان التركي لمدينة سيعرت (جنوب شرق) للدورة السادسة والعشرين ياسين أقطاي، والمدير العام لوزارة التربية والتعليم التركية نازيف يلماز وعضو مجلس الأمناء لوقف المعارف التركي جهاد ديمرلي.

وبدأ حفل الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، ثم السلام الملكي الأردني والنشيد الوطني التركي.

وقص قرة غوز وأقطاي ويلماز وديمرلي، ومندوب وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، الشريط، إيذاناً بافتتاح مبنى السكن رسمياً.

وفي كلمة له، قال ديمرلي: "إن مساحة السكن هي 2700 متر مربع ويتسع لـ200 طالب، ولا نعتبره فقط سكن، إنما جسر يربط البلدين ببعضهما".

وبين أن الطلاب "سيأتون من تركيا لتعلم اللغة العربية، وجاءنا منذ لحظة الإعلان عن افتتاح السكن طلبات كثيرة، لكن السكن ممتلئ حتى سبتمبر/ أيلول القادم".

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أما يلماز، فبيّن أن "اللغة العربية اختيارية في المدارس التركية، وهي خيار للطلاب من الصف الثاني حتى الثاني عشر، وهناك 1.3 مليون طالب يدرسون باللغة العربية".

أقطاي قال "إن اليوم هو الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة للتنظيم الخائن، لكن إرادة الشعب التركي ظهرت كالشمس، الذي توحد ضد الانقلاب، والحقيقة أنه لم يكن انقلاب إنما محاولة لاحتلال تركيا".

من جهته، أعرب قرة غوز عن سعادته بافتتاح السكن، وبأنه زاره في وقت سابق، واطلع على جاهزيته ومرافقه.

وتخلل حفل الافتتاح معرض صور لأبرز أحداث المحاولة الانقلابية الفاشلة من أرشيف وكالة الخليج 365 للأنباء، بالتنسيق مع وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" ومعهد يونس إمرة.ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب المحاولة، أعلنت تركيا إنشاء "المعارف"، وأسندت إليه مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج، وإنشاء أخرى.





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