هولندا تبحث طلبا أمريكيا بدعم عسكري في مضيق هرمز

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت هولندا، الإثنين، أنها ستدرس طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم دعم عسكري لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن حكومة بلاده ستعمل على تقييم الطلب حتى منتصف سبتمبر/ أيلول القادم، قبل أن تتخذ قرارا بهذا الشأن.
وأوضح بلوك، في تصريحات إعلامية، أن عملية التقييم ستعتمد على المعدات العسكرية اللازمة، وعلى المخاطر الأمنية الإجمالية للعملية.
وتابع: "سنستغل فترة الصيف من أجل أن نرى ماهو شكل القرار الذي سنتوصل إليه".
وتسعى الدول الأوروبية إلى تخفيض التصعيد في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطالب هذه الدول طهران بالالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع عدد من دول العالم في 2015، رغم انسحاب واشنطن منه من طرف واحد، وإعادة فرضها عقوبات على طهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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