تركيا تقرض تونس 300 مليون دولار لدعم الأمن والاستقرار

تونس/ هشام بن أحمد / الخليج 365

أعلن السفير التركي في تونس عمر فاروق دوغان، الإثنين، تقديم بلاده قرضا ماليا بقيمة 300 مليون دولار، لدعم الامن والاستثمار في تونس.

وقال دوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر السفارة في العاصمة تونس، إن القرض يتوزع بواقع 200 مليون دولار لتدعيم القطاع الأمني، إضافة إلى 100 مليون دولار لتمويل المشاريع.

وتواجه تونس تحديات أمنية، شهدت على إثرها عدة تفجيرات خلال السنوات الماضية، راح ضحيتها مواطنون وعناصر أمن.

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وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي بين تركيا وتونس على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادي منها.

وعلى هامش المؤتمر، أقيمت احتفالية بسفارة تركيا في تونس إحياء للذكرى الثالثة للانقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، عرض خلالها فيلم وثائقي قصير يوضح أحداث الليلة المشهودة التي أفشل فيها الشعب التركي الانقلاب.

وعبر دوغان، في كلمة على هامش الاحتفالية عن اعتزازه بالتضحيات التي قدمها الشعب التركي، من أجل الحفاظ على الديمقراطية والسلطة الشرعية.

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